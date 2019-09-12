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Китай освободил от пошлин некоторые товары из США

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Фото: REUTERS
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Китай не будет облагать дополнительными пошлинами 16 категорий товаров из США. Соответствующий список был опубликован на сайте китайского правительства.

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Отмечается, что изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года и будут действовать в течение одного года. Товары в данном списке разделены на две группы.

В первой оказались лекарственные препараты, смазочные масла и средства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, а также креветочная икра, рыбная мука для кормления скота и другие наименования. Оплаченные по ним ранее сборы будут возмещены, пишет ТАСС.

Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка, однако за эти товары возмещение средств уже оплаченных пошлин проводиться не будет.

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

Действия Пекина стали ответом на аналогичные шаги Вашингтона, с 1 сентября повысившего пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%, а не 25%.

Также в сентябре Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров: тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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