Китай освободил от пошлин некоторые товары из США
Китай не будет облагать дополнительными пошлинами 16 категорий товаров из США. Соответствующий список был опубликован на сайте китайского правительства.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года и будут действовать в течение одного года. Товары в данном списке разделены на две группы.
В первой оказались лекарственные препараты, смазочные масла и средства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, а также креветочная икра, рыбная мука для кормления скота и другие наименования. Оплаченные по ним ранее сборы будут возмещены, пишет ТАСС.
Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка, однако за эти товары возмещение средств уже оплаченных пошлин проводиться не будет.
1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.
Действия Пекина стали ответом на аналогичные шаги Вашингтона, с 1 сентября повысившего пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%, а не 25%.
Также в сентябре Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров: тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.
Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.
В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.