США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров в октябре

Вице-премьер КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Стороны договорились о продолжении торгово-экономических переговоров.

Новый раунд состоится в начале октября в Вашингтоне, сообщило в четверг, 5 сентября, министерство коммерции Китая на своем сайте.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Шанхае 31 июля, в итоге торговое противостояние Пекина и Вашингтона только усугубилось, а 1 сентября стороны ввели новые пошлины.

В десятых числах сентября в рамках подготовки к переговорам пройдет встреча сторон на рабочем уровне, в целом стороны условились поддерживать контакты. Участники встречи не названы, добавляет «Газета.ру».

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введена вторая часть дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

Действия Пекина стали ответом на аналогичные шаги Вашингтона, с 1 сентября повысившего пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%, а не 25%.

3 сентября Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров: тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.