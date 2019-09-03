Китай подал иск в ВТО против США

Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров. Об этом 3 сентября сообщает РЕН ТВ.

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) после того, как тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний намерены покинуть Китай, потому что Пекин не может соперничать с пошлинами.

28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.

Кроме того, по решению президента США Дональда Трампа с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%.

В свою очередь, в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.