США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.

Долги по этим ценным бумагам после провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) новые власти отказались выплачивать, передает «Газета.ру».

Некоторые владельцы таких облигаций были приняты президентом Дональдом Трампом, главой Минфина и министром торговли США.

В ходе этих встреч держатели ценных бумаг выступили с идеей использовать имперские долги Китая как аргумент в торговых спорах между Вашингтоном и Пекином.

Согласно подсчетам одного из основателей американского Фонда держателей облигаций, Китай с учетом инфляции, выплат по процентам и компенсаций должен выплатить более $1 трлн.

28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10 до 15%.

Кроме того, по решению Трампа, с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%.

В свою очередь в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, Пекин ответил зеркально.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности.

В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.