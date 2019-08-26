Богатейшие люди потеряли $14 млрд за день из-за торговой войны США и Китая

Богатейшие люди планеты потеряли более $14 млрд в пятницу, 23 августа. Произошло это в результате падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, передает в понедельник, 26 августа, «РИА Новости».

По подсчетам информагентства, в основу которых легли данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), самые большие потери понес основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние сократилось на $3,25 млрд за день, а с начала года его убытки достигли $15,7 млрд. Тем не менее Безос остается самым богатым человеком мира: его состояние оценивают в $109 млрд.

Остальные владельцы крупнейших состояний потеряли от $1,3 до $1,8 млрд. Среди них — создатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователь Oracle Ларри Эллисона, а также глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

24 российских миллиардера, входящие в индекс BBI, потеряли за один день около $2 млрд на всех, пишет «Газета.ру». Наибольшие убытки понес глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($384 млн).

24 августа президент США Дональд Трамп принял очередное решение о повышении торговых пошлин на товары из Китая. Соответствующие изменения вступят в силу 1 октября. 26 августа в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры. Трамп пообещал вводить пошлины на китайскую продукцию до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.