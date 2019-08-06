Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день из-за падения фондовых рынков

Из-за падения котировок на американских финансовых рынках 500 богатейших бизнесменов мира в совокупности потеряли $117 млрд, их совокупное состояние сократилось на 2,1%. Об этом во вторник, 6 августа, пишет Bloomberg.

По информации Forbes, президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно лишился $4 млрд, основатель Amazon Джефф Безос — $3,4 млрд, а основатель Facebook Марк Цукерберг — $2,7 млрд.

Обвал на рынках спровоцировало обострение торговых отношений Китая и США, пишет «Ридус».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил 1 августа, что с сентября Вашингтон введет 10-процентную пошлину на товары из КНР стоимостью $300 млрд, напоминает телеканал «360».

Через несколько дней Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Минфин США в ответ на это включил КНР в список стран, манипулирующих валютой. Финансовое ведомство также намерено обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО).

При этом в Пекине утверждают, что не планируют делать юань инструментом в торговом конфликте с Вашингтоном, а волатильность курса китайской валюты объясняют внешними факторами.

5 августа промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. На момент закрытия торгов он установился на отметке 25 717,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 87,31 пункта и оказался на отметке 2 844,74 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 278,03 пункта до отметки 7 726,04 пункта.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля прошлого года, пишет RT. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд. 1 августа Трамп объявил о введении новых санкций, власти КНР пригрозили ответными мерами.