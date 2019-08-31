В США испугались потери панд из-за торговых споров с Китаем

Администрация Смитсоновского национального зоопарка выразила надежду, что торговые споры между США и Китаем не отразятся на пребывании панд в Вашингтоне.

Как сообщила газета The Hill, контракт на аренду двух бамбуковых медведей с заведением истекает в декабре 2020 года. Медвежата, рожденные парой, согласно условиям, также должны будут вернуться в КНР, передает телеканал «360».

В пресс-службе зоопарка заявили, что пока не начинали переговоры с китайской стороной по новому соглашению. Однако там надеются, что взрослым пандам будет позволено остаться в Вашингтоне после 2020 года.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. 28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая, будут повышены до 15%.

Панды внесены в Красную книгу. Все животные являются национальным достоянием и принадлежат Китаю. Власти сдают панд зарубежным зоопаркам в аренду, что стало причиной появления термина «пандовая дипломатия».

Единственные большие панды в России — Диндин и Жуи — обитают в столичном зоопарке. Они проведут в Москве 15 лет. В торжественном открытии павильона панд 5 июня приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.