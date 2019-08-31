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В США испугались потери панд из-за торговых споров с Китаем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Администрация Смитсоновского национального зоопарка выразила надежду, что торговые споры между США и Китаем не отразятся на пребывании панд в Вашингтоне.

Панда отправляется в Москву

Как сообщила газета The Hill, контракт на аренду двух бамбуковых медведей с заведением истекает в декабре 2020 года. Медвежата, рожденные парой, согласно условиям, также должны будут вернуться в КНР, передает телеканал «360».

В пресс-службе зоопарка заявили, что пока не начинали переговоры с китайской стороной по новому соглашению. Однако там надеются, что взрослым пандам будет позволено остаться в Вашингтоне после 2020 года.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. 28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая, будут повышены до 15%.

Панды внесены в Красную книгу. Все животные являются национальным достоянием и принадлежат Китаю. Власти сдают панд зарубежным зоопаркам в аренду, что стало причиной появления термина «пандовая дипломатия».

Единственные большие панды в России — Диндин и Жуи — обитают в столичном зоопарке. Они проведут в Москве 15 лет. В торжественном открытии павильона панд 5 июня приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Московский Зоопарк
Пара панд, появившихся после 30-летнего перерыва в Московском зоопарке, продолжает обживаться на новом месте и пользуется огромной популярностью у посетителей. С мая, когда бамбуковые медведи прибыли в российскую столицу, в зоопарке наблюдается большой наплыв гостей, их число увеличилось на 15%. А на днях появилась возможность наблюдать за животными и в режиме реального времени — трансляцию ведут восемь камер, установленных в их вольерах. Как панды себя чувствуют на новом месте и как ведут себя соседи — в фоторепортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Панда в Московском зоопарке
Двухлетний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин приехали в Москву из города Чэнду китайской провинции Сычуань. Девятичасовой перелет они провели в специально созданных для них комфортных условиях за привычным занятием — поеданием бамбука. До момента приземления в Жуковском они успели уничтожить 80 кг еды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Панда в Московском зоопарке
Медведей поселили в новом павильоне «Фауна Китая» на Старой территории в отдельных жилищах. У каждого из них есть вольер на улице, водоем и берлога внутри помещения, где поддерживаются высокая влажность и температура 18–20 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудница Московского зоопарка
Кормят медведей исключительно привычной для них едой — бамбуком, который доставляют из Китая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Панда в Московском зоопарке
Свидание у Жуи и Диндин состоится лишь через несколько лет — когда они должны будут заняться продолжением рода
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Первыми бамбуковых медведей в Московском зоопарке увидели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом и принявший участие в торжественной церемонии передачи животных. Также на ней присутствовали дети китайских дипломатов, работающих в России, юные лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На остальных обитателей зоопарка, не настолько популярных в данный исторический момент, возможно, из-за погоды, навалилась хандра. Орангутан, высокоразвитый интеллект которого требует каких-то занятий, забросил свои дела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пара рысей задремала в укрытии, дожидаясь сумерек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самое время поспать и медведям — нынешняя зима была настолько теплой, что им долго не спалось
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лемур проснулся и вообще не понял, что происходит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жирафы погрузились в полудрему, прикрыв глаза и пожевывая жвачку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сурикаты с отчаянием дожидаются появления солнца в московском небе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Венценосный журавль ждет на обед свою законную мышь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пеликаны делят строительный материал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Панда в Московском зоопарке
Скоро у панд в борьбе за народную любовь появятся конкуренты — Московский зоопарк приобрел в Индонезии двух гигантских мамонтовых ослов пуату. Они должны прибыть в российскую столицу к осени. Эти ослы отличаются от своих сородичей гигантскими размерами (до 150 см в холке) и длинной мягкой шерстью, которая сваливается в дреды. Пообщаться с животными можно будет в контактной зоне зоопарка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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