Панда отправляется в Москву

Первая передача большой панды произошла во времена правления императрицы У Цзэтянь из династии Тан (618–907 гг. н.э.). Она передала двух «белых медведей» японскому императору Тэмму для достижения мира между двумя странами. В Москву первый посланник панда прибыл в 1957 году. В последние годы большие панды вошли во многие страны мира, и Россия также ожидает еще одного визита старого друга.

Недавно был достигнут прогресс в вопросе переговоров по доставке большой китайской панды. Пекинский и Московский зоопарки подписали меморандум о сотрудничестве, по которому будет вестись работа в таких областях, как обмен и демонстрация редких видов животных и технологии животноводства.

Руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: «В 50-х годах пекинский зоопарк передал панду в Москву, позже нам передали еще одну маленькую панду, которых русский народ сразу же полюбил – художники создавали картины маслом, плакаты и прочее». Улыбнувшись, она рассказала о своей мечте – Светлана Акулова надеется, что в Московском зоопарке появятся еще одна большая панда и золотая обезьяна.

Московский зоопарк даже готовит к командировке своих сотрудников в Китай, чтобы они обучились правильному уходу за пандами. «Сейчас наши коллеги должны поехать в Китай с готовым проектом павильона для панд для окончательного согласования. Оказалось, что ранее мы не предусмотрели некоторые технические особенности помещения. Также едет наш зоолог, который будет учиться ухаживать за пандами, правильно обнимать их», — сказала Светлана Акулова.

В свою очередь, Чжан Чунчунь, глава Пекинского зоопарка, сказал: «Что касается больших панд, то наши зоопарки общаются друг с другом и определяют конкретные вопросы. Процедуры обмена животными являются довольно обширными. Необходимо обсудить технические потребности обеих сторон для сотрудничества».

Светлана Акулова также сообщила, что Московский зоопарк собирается открыть китайский павильон, который стоит около 1 миллиарда рублей (примерно 120 миллионов юаней). По ее словам, павильон будет состоять из трех насыпных уровней и своим внешним видом напомнит посетителям пагоду. На первом уровне разместится парк птиц, на втором – вольер для гигантской саламандры, на третьем уровне павильона будут обитать два вида панд.

Большие панды появятся в Московском зоопарке очень скоро. «Если китайская сторона останется довольна и мы не допустим ошибок, мы, безусловно, достигнем положительных результатов», – добавила Светлана Акулова. Что касается реализации проекта по застройке эффектного павильона, она говорит, что лидеры Китая и России установили хорошие доверительные отношения, поэтому она полностью уверена в достижении хороших результатов.