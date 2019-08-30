Московский зоопарк опубликовал видео резвящихся панд

Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд Диндин и Жуи. Как сообщила пресс-служба зоопарка в Instagram, специалисты в течение четырех месяцев изучали поведение животных.

Зоологи выяснили, что хорошее настроение у панд обычно бывает после еды — они питаются бамбуковыми ветками или свежеиспеченными кейками. Часто животные без причины начинают безудержно веселиться. Причем после такой активности могут сразу уснуть.

Жуи приходит в восторг от больших картонных коробок, в которых ему нравится прятаться, и от пластиковых бочек, закрепленных на небольшой высоте над землей. Диндин очень любит душ, особенно в жаркую погоду.

Панды быстро теряют интерес к игрушкам, поэтому сотрудникам приходится регулярно изобретать новые, чтобы пробудить любопытство бамбуковых медведей. Новинка — гамак, подвешенный на ветвях дерева, на котором Жуи показывает «акробатическое шоу».

14 августа появилось видео, на котором панда Жуи «подрался» с шиной. 31 июля в Московском зоопарке отметили день рождения больших панд. Жуи исполнилось два года, а его подруге Диндин — три.

Диндин и Жуи — единственные большие панды, живущие в России. Они прибыли из Китая и проведут в Москве 15 лет. В торжественном открытии павильона панд 5 июня приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.