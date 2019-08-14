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«Драку» панды с шиной в Московском зоопарке сняли на видео

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Фото: facebook.com/Московский зоопарк
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Обитатель Московского зоопарка, панда Жуи, «подрался» с шиной и стал героем видеоролика. Запись опубликовали в среду, 14 августа, на официальной странице зоопарка в Facebook.

«Продолжаем бороться с обидным, но, увы, распространенным стереотипом о том, что большая панда — неуклюжий и не слишком поворотливый медведь. На деле панды очень энергичные и игривые», — прокомментировали ролик представители зоопарка, добавив, что в лапах Жуи покрышка долго не продержится.

Впрочем, панды довольно быстро теряют интерес к предметам, которые еще недавно вызывали у них интерес. Поэтому работникам зоопарка приходится придумывать для подопечных новые игрушки.

31 июля в Московском зоопарке отметили день рождения больших панд. Жуи исполнилось два года, а его подруге Диндин — три.

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