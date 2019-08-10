В бельгийском зоопарке родились панды-двойняшки

В бельгийском зоопарке приятные хлопоты — близняшек тут очень ждали. Это вторые роды в жизни панды Хао Хао, у нее родились мальчик и девочка. Их поочередно держат в инкубаторе, чтобы у мамы было время на отдых. Имена малышам выберут чуть позже. Теперь в зоосаде живет целых пять гигантских панд.