Трамп проводит незапланированное совещание по торговле

Президент США Дональд Трамп 23 августа проводит незапланированное совещание по торговле на фоне обещанных пошлин, направленных против Китая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNBC.

Американский лидер также объявил, что собирается ответить на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары, а также призвал американские компании приступить к поискам альтернатив китайскому производству.

Ранее в этот же день стало известно, что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд. Данный шаг китайских властей — ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд, который также вступит в силу 1 сентября и 15 декабря.

Кроме того, Пекин снова введет доппошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.