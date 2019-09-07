Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что предложение китайской стороны, высказанное в ходе телефонных переговоров, будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов, которые вступают в силу с 1 октября.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний намерены покинуть Китай, потому что Пекин не может соперничать с пошлинами.

28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.

Кроме того, по решению президента США Дональда Трампа с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%.

3 сентября Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров.