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Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

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Фото: Global Look Press/Gregor Fischer
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Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщил телеканал CNN.

По мнению производителей, новые пошлины являются скрытым налогом, который будут платить граждане США и их семьи. Обращение подписали такие компании, как Nike, Adidas, Converse, Crocs и другие.

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Также отмечается, что письмо направлено и министру финансов Стивену Мнучину. В свою очередь президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что президент прислушается к мнению граждан и закончит торговую войну с Китаем.

28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10 до 15%.

Кроме того, по решению президента США Дональда Трампа, с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%.

В свою очередь в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

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