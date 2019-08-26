Пекин пообещал ответить на повышение Вашингтоном пошлин объемом $550 млн

Пекин пообещал принять все необходимые меры в случае очередного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары на сумму $550 млн. Как заявил в понедельник, 26 августа, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, КНР будет отстаивать свои законные права и интересы.

«Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября планируется повысить пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на запланированные 10%, а на 15%. Повышение на другую группу товаров объемом $250 млн с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Трамп принял такие решения в ответ на действия Китая, который ввел дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Китайские санкции вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря.

Ранее 26 августа сообщалось, что власти КНР связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам о торговой сделке.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.