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США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров

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Фото: Depositphotos
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Власти США временно отменили торговые пошлины более чем на 400 китайских товаров. Речь идет о товарах, пошлины на которые были введены в 2018 году, следует из трех документов, опубликованных в субботу, 20 сентября, на сайте американского Федерального реестра.

В частности, это уведомление о продукции, пошлины на которую были введены 6 июля, 24 сентября и 23 августа.

От торговых пошлин освободили 437 видов китайской продукции, в том числе пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок. Выяснилось, что некоторые из этих товаров можно приобрести только у китайских производителей.

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Для 38 товаров из списка исключение будет действовать до 7 августа 2020 года. Для всех остальных товаров оно будет действовать в течение года с момента публикации соответствующих документов.

Ранее 20 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен на частичную торговую сделку с Китаем. Также американский лидер отметил, что не стремится к заключению такого соглашения до президентских выборов, которые пройдут в США в 2020 году.

Торговая война США и Китая длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае 2019-го Вашингтон вновь поднял пошлины из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября дополнительные пошлины были введены обеими сторонами.

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