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Трамп заявил о нежелании заключить частичную торговую сделку с КНР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Одной готовности Китая закупать американскую сельхозпродукцию в значительных объемах недостаточно для торговой сделки. Об этом пятницу, 20 сентября, сообщил президент США Дональд Трамп.

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«Я не добиваюсь частичной сделки, мне нужна полная сделка», — цитирует главу государства CNBC.

Американский лидер подчеркнул, что не настаивает на заключении торговой сделки с Китаем до президентских выборов, которые пройдут в США в 2020 году.

12 сентября сообщалось, что США отсрочили повышение торговых пошлин на товары из КНР. Тогда Трамп отметил, что такое решение было принято по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае 2019-го Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября дополнительные пошлины были введены обеими сторонами.

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