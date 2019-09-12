США отложили новое повышение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон принял решение отложить введение новых пошлин с 25% до 30% на китайские товары объемом $250 млрд с 1 по 15 октября. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По его словам, решение было принято по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики. Также президент отметил, что сделал это в качестве жеста доброй воли.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

Действия Пекина стали ответом на аналогичные шаги Вашингтона, с 1 сентября повысившего пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%, а не 25%.

Также в сентябре Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров: тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.