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Макрон призвал возобновить переговоры с Ираном

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал возобновить переговоры с Ираном. Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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«Каковы должны быть условия и цели переговоров? Прежде всего полная уверенность в том, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — цитирует Макрона The Guardian.

Среди других условий и целей переговоров Макрон назвал выход из кризиса в Йемене и снятие экономических санкций с исламской республики.

В этой связи он подчеркнул, что настало время и для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

«Я считаю, что пришло время возобновить переговоры между США, Ираном, странами – подписантами СВПД и странами ближневосточного региона, которых касается в первую очередь стабильность и безопасность», — сказал президент Франции.

Ранее в сентябре иранский лидер Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке.

7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В ответ на введение ограничений Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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