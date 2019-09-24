Иран решил признать американскую НПО спонсором терроризма

Тегеран намерен внести в список спонсоров терроризма американскую неправительственную организацию «Объединение против ядерного Ирана». Об этом заявили в министерстве иностранных дел Исламской республики.

Организация будет внесена в перечень с формулировкой «За близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками», — передает 24 сентября «РИА Новости».

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.

Ранее в сентябре иранский лидер Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке. 7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.