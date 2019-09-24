Роухани назвал унизительным для США нападение на Saudi Aramco

Йеменцы смогли поразить объекты в Саудовской Аравии из-за слабости американских систем обороны. Об этом заявил верховный лидер Ирана Хасан Роухани.

По словам Роухани, своими действиями йеменцы фактически унизили Вашингтон, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что обвинения Ирана в атаке связаны в том числе с тем, что американская сторона не верит в развитие йеменского оружия.

Ранее 24 сентября Франция, Великобритания и Германия распространили совместное заявление о том, что причастность Ирана к атаке на НПЗ очевидна.

22 сентября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что непричастность Ирана к атаке на объекты Saudi Aramco докажет объективное и беспристрастное расследование ООН.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.