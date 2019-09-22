Иран выразил надежду на честный итог расследования ООН атак на НПЗ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту. Об этом сообщил телеканал Al Hadath в воскресенье, 22 сентября.

По словам Зарифа, в настоящий момент Тегеран не примет результатов никакого расследования ООН, поскольку, по его мнению, организация в настоящий момент недостаточно хорошо осведомлена и не обладает всей необходимой информацией по обстоятельствам инцидента.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

Ранее 22 сентября Джавад Зариф раскритиковал решение США разместить дополнительные войска на Ближнем Востоке после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.