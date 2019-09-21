Эр-Рияд призвал мировое сообщество положить конец агрессии Ирана

Международное сообщество должно положить конец дестабилизирующей политике Ирана, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Его слова приводит в субботу, 21 сентября, телеканал Al Arabiya.

«Мы неоднократно предупреждали, что неспособность противостоять Ирану только побуждает его идти на еще большую агрессию. Несмотря на отрицание Тегерана, есть множество доказательств поддержки им терроризма», — заявил глава МИД Саудовской Аравии через неделю после атаки на нефтяные объекты государства.

По словам аль-Джубейра, у Эр-Рияда нет сомнений, что нападения на предприятия Saudi Aramco были совершены при помощи иранского оружия.

«Предварительные итоги расследования показали, что оружие было иранским. Ракеты, поразившие объекты Saudi Aramco, прилетели с севера, и мы работаем над тем, чтобы установить место их пуска», — сказал министр.

Он добавил, что по завершении расследования Эр-Рияд примет меры реагирования на эти атаки. В данный момент Саудовская Аравия ведет консультации с «друзьями и союзниками» по поводу этих шагов.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». В Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.