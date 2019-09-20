Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии

Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Мы прекращаем наносить удары по территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников и других видов вооружений. Мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена», — приводит его слова агентство.

Аль-Машат также отметил, что хуситы оставляют за собой право на ответ, если Саудовская Аравия не примет во внимание их инициативу.

Ранее в этот же день сообщалось, что арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене. По словам представителя альянса Турки аль-Малики, целью операции являются «военные объекты». Альянс призвал мирных граждан избегать мишеней, на которые нацелена организация.

18 сентября Турки аль-Малики заявил, что атака на НПЗ была совершена с севера с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников. По его мнению, это произошло при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении Тегеран, который назвал эти обвинения ложью. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф считает, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к войне.

В субботу, 14 сентября, произошла атака на нефтяные госпредприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии с помощью дронов. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». Кроме того, хуситы заявили о намерении увеличить количество атак на саудовские объекты в дальнейшем.