СМИ рассказали о новых планах Пентагона по Саудовской Аравии

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительной военной техники из-за недавнего нападения на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По имеющейся информации, Центральное командование Военных сил США (СЕНТКОМ. — Ред.) проводит 19–20 сентября консультации на уровне заместителей главы СЕНТКОМ генерала Кеннета Маккензи и руководителей среднего звена. На этих переговорах обсуждаются варианты ответа на атаки в Саудовской Аравии, после чего самые лучшие варианты они предложат американскому лидеру Дональду Трампу.

В публикации говорится, что СЕНТКОМ предлагают перебросить на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и несколько истребителей. Их размещение планируется на авиабазе Принц Султан, которая располагается к востоку от Эр-Рияда.

При этом источники издания отмечают, что Трамп не настроен применять военную силу в отношении Ирана, который США обвиняют в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение на НПЗ 14 сентября совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера. По его мнению, они, без сомнения, действовали при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении на нефтяные объекты Тегеран. В Иране эти обвинения назвали ложью.