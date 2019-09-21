Прямой эфир

Эр-Рияд назвал смехотворными слова Зарифа о риске масштабного конфликта

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что считает нелепыми и смехотворными слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом CNN Arabic.

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

«Министр иностранных дел Ирана уже не в первый раз делает нелепые и, откровенно говоря, смехотворные заявления», — цитирует аль-Джубейра ТАСС.

По его словам, Саудовская Аравия будет защищать свои границы, народ и инфраструктуру. При этом аль-Джубейр подчеркнул, что мировое сообщество обязано проследить, чтобы Иран не остался «безнаказанным за убийство». Кроме того, он призвал всех гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе и Аравийском море, чтобы избежать перебоев в поставках энергоносителей.

По словам аль-Джубейра, у Эр-Рияда нет сомнений, что нападения на предприятия Saudi Aramco были совершены при помощи иранского оружия. Он добавил, что по завершении расследования Саудовская Аравия примет меры реагирования на эти атаки. В данный момент Эр-Рияд ведет консультации с «друзьями и союзниками» по поводу этих шагов.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». В Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эр-Рияд призвал мировое сообщество положить конец агрессии Ирана
СМИ рассказали о новых планах Пентагона по Саудовской Аравии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019