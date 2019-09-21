Эр-Рияд назвал смехотворными слова Зарифа о риске масштабного конфликта

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что считает нелепыми и смехотворными слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом CNN Arabic.

«Министр иностранных дел Ирана уже не в первый раз делает нелепые и, откровенно говоря, смехотворные заявления», — цитирует аль-Джубейра ТАСС.

По его словам, Саудовская Аравия будет защищать свои границы, народ и инфраструктуру. При этом аль-Джубейр подчеркнул, что мировое сообщество обязано проследить, чтобы Иран не остался «безнаказанным за убийство». Кроме того, он призвал всех гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе и Аравийском море, чтобы избежать перебоев в поставках энергоносителей.

По словам аль-Джубейра, у Эр-Рияда нет сомнений, что нападения на предприятия Saudi Aramco были совершены при помощи иранского оружия. Он добавил, что по завершении расследования Саудовская Аравия примет меры реагирования на эти атаки. В данный момент Эр-Рияд ведет консультации с «друзьями и союзниками» по поводу этих шагов.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». В Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.