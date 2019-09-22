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Иран назвал позерством переброску войск США на Ближний Восток

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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«Я не думаю, что это позерство поможет», — сказал дипломат в интервью телеканалу CBS.

По мнению политика, в попытке разобраться в ситуации с атакой на НПЗ «все движется в неверном направлении».

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

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