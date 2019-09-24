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Госдеп США призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана

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Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
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Госдепартамент США призвал Европу и мировое сообщество в целом к активному сдерживанию Ирана, так как мягкая политика в его отношении грозит якобы началом войны на Ближнем Востоке. Об этом на выступлении в неправительственной организации «Азиатское общество» в Нью-Йорке рассказал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

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По его словам, он уже более года говорит о том, что мировому сообществу необходимо активнее сдерживать Тегеран, так как от региональной войны в регионе страну якобы отделяет всего один ракетный удар. Риск повышается с культурой бездействия, которая установилась на данный момент, пишет ТАСС.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.

17 сентября президент США допустил военный ответ после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Вашингтон обвинил в нападениях на предприятия Saudi Aramco Иран, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская хуситская организация «Ансар Алла». В Тегеране эти обвинения назвали ложью и предупредили, что удар по Ирану может привести к полномасштабной войне в регионе.

Ранее, 16 сентября, Трамп заявлял, что США хотели бы избежать вооруженного конфликта с Ираном.

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