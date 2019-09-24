Париж, Лондон и Берлин сочли Тегеран виновным в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Великобритания, Франция и ФРГ сочли очевидным, что Иран стоит за недавней атакой беспилотников на нефтеперерабатывающие производства Саудовской Аравии. Соответствующее совместное заявление страны распространили на полях сессии Генассамблеи ООН.

О причастности Ирана три государства заявили после встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

«Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в документе. Стороны поддержали проводимые расследования для установки всех деталей атаки.

По мнению трех государств, нападения направлены против Саудовской Аравии, но «затрагивают все страны». «Нападения также подтверждают необходимость деэскалации в регионе посредством постоянных дипломатических усилий и взаимодействия со всеми сторонами», — говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter выразил благодарность Великобритании, Франции и Германии за возложение ответственность на Иран, отмечает «Газета.ру».

22 сентября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.