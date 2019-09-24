Прямой эфир
Сюжет:

Париж, Лондон и Берлин сочли Тегеран виновным в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

0
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания, Франция и ФРГ сочли очевидным, что Иран стоит за недавней атакой беспилотников на нефтеперерабатывающие производства Саудовской Аравии. Соответствующее совместное заявление страны распространили на полях сессии Генассамблеи ООН.

О причастности Ирана три государства заявили после встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

«Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в документе. Стороны поддержали проводимые расследования для установки всех деталей атаки.

По мнению трех государств, нападения направлены против Саудовской Аравии, но «затрагивают все страны». «Нападения также подтверждают необходимость деэскалации в регионе посредством постоянных дипломатических усилий и взаимодействия со всеми сторонами», — говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter выразил благодарность Великобритании, Франции и Германии за возложение ответственность на Иран, отмечает «Газета.ру».

22 сентября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки на НПЗ
В СВР надеются на мирное разрешение ситуации с атакой на Saudi Aramco

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019