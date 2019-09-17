В СВР надеются на мирное разрешение ситуации с атакой на Saudi Aramco

Угроза военного конфликта после атаки повстанцами-хуситами нефтеперерабатывающего предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября есть, но будем рассчитывать на мирное разрешение ситуации. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Евгений Нарышкин, передает ТАСС во вторник, 17 сентября.

«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение», — сказал глава СВР, Нарышкин, отвечая на вопрос, грозит ли эта атака военной угрозой.

В ночь на 14 сентября 10 дронов атаковали предприятия саудовской Saudi Aramco. Нападение было совершено на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий (НПЗ) комплекс в районе города Абкаик, где проживает множество иностранных специалистов, и на НПЗ около Хурайса, в котором находится второе по величине нефтяное месторождение страны. В результате атак на объектах началось возгорание.

Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», пригрозив новым нападением.

Следствием нападения стало снижение добычи нефти на 50%. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что коммерческих запасов нефти в мире достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть дефицит, возникший после случившегося. Также, по его словам, инциденты вроде атаки на крупнейший НПЗ, влияют на энергобезопасность в целом.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты. МИД Ирана называет это заявление ложью.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть предположения, кто может стоять за этой атакой. Он отметил, что американская сторона готова к решительным ответным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда. Также Трамп допустил ответные военные действия на подобные события в Саудовской Аравии. Однако он добавил, что в инциденте необходимо подробно разобраться.