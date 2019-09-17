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В СВР надеются на мирное разрешение ситуации с атакой на Saudi Aramco

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Фото: REUTERS/Stringer
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Угроза военного конфликта после атаки повстанцами-хуситами нефтеперерабатывающего предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября есть, но будем рассчитывать на мирное разрешение ситуации. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Евгений Нарышкин, передает ТАСС во вторник, 17 сентября.

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«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение», — сказал глава СВР, Нарышкин, отвечая на вопрос, грозит ли эта атака военной угрозой.

В ночь на 14 сентября 10 дронов атаковали предприятия саудовской Saudi Aramco. Нападение было совершено на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий (НПЗ) комплекс в районе города Абкаик, где проживает множество иностранных специалистов, и на НПЗ около Хурайса, в котором находится второе по величине нефтяное месторождение страны. В результате атак на объектах началось возгорание.

Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», пригрозив новым нападением.

Следствием нападения стало снижение добычи нефти на 50%. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что коммерческих запасов нефти в мире достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть дефицит, возникший после случившегося. Также, по его словам, инциденты вроде атаки на крупнейший НПЗ, влияют на энергобезопасность в целом.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты. МИД Ирана называет это заявление ложью.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть предположения, кто может стоять за этой атакой. Он отметил, что американская сторона готова к решительным ответным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда. Также Трамп допустил ответные военные действия на подобные события в Саудовской Аравии. Однако он добавил, что в инциденте необходимо подробно разобраться.

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