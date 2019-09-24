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Йемен попросил о встрече с российской делегацией на полях ГА ООН

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Фото: РИА Новости
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Представители Йемена попросили о встрече с российской делегацией на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на йеменского министра иностранных дел Мухаммеда аль-Хадрами.

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«Мы запросили (встречу. — Ред.) и ожидаем их согласия», — сказал министр, отвечая на вопрос о планах встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Аль-Хадрами отметил, что Йемен высоко оценивает «огромную» поддержку со стороны Москвы.

Ранее во вторник сообщалось, что десяти членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США. Позже Косачев все же допустил участие не получивших визы делегатов в Генассамблее.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между повстанцами-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. В июле 2018 года глава шиитских повстанцев Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь в прекращении гражданской войны в республике.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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