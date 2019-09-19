В результате взрыва автобуса в Йемене погибли люди

На востоке Йемена пять человек погибли в результате взрыва: автобус наехал на заложенную на трассе взрывчатку. Об этом 19 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, взрыв произошел в провинции Хадрамаут. Помимо пяти погибших также пострадали 20 человек. Они получили ранения различной степени тяжести.

18 сентября сообщалось, что в столице Сомали прогремел взрыв. Бомба взорвалась рядом с автомобилем местного чиновника. Жертвами инцидента стали его телохранитель и водитель.