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В результате взрыва автобуса в Йемене погибли люди

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Фото: Global Look Press/Hani Ali
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На востоке Йемена пять человек погибли в результате взрыва: автобус наехал на заложенную на трассе взрывчатку. Об этом 19 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, взрыв произошел в провинции Хадрамаут. Помимо пяти погибших также пострадали 20 человек. Они получили ранения различной степени тяжести.

18 сентября сообщалось, что в столице Сомали прогремел взрыв. Бомба взорвалась рядом с автомобилем местного чиновника. Жертвами инцидента стали его телохранитель и водитель.

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