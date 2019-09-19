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В Луганске вблизи автомобильного моста произошел мощный взрыв

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В Луганске в районе автомобильного моста в 00:15 мск произошел мощный взрыв, сообщил ТАСС в четверг, 19 сентября, источник в силовых структурах республики.

«В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших нет.

24 августа Киев приступил к демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе станицы Луганской. С целью оценки оперативной обстановки на место демонтажа прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Мост в станице Луганской, где расположен единственный переход между Украиной и ЛНР, поврежден бомбежкой в 2015 году. Украина и представители самопровозглашенной республики не могли согласовать проект ремонта, так как Киев требовал сузить пролеты моста, чтобы по ним не могла пройти боевая техника.

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