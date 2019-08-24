Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Киев приступил к демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе станицы Луганской. Разборки конструкций начала госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщили 24 августа в пресс-службе штаба украинских силовиков в Донбассе.
«По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
С целью оценки оперативной обстановки на место демонтажа прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
Накануне специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) провели первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений у моста возле станицы Луганской.
Мост в станице Луганской, где расположен единственный переход между Украиной и ЛНР, поврежден бомбежкой в 2015 году. Украина и представители самопровозглашенной республики не могли согласовать проект ремонта, так как Киев требовал сузить пролеты моста, чтобы по ним не могла пройти боевая техника.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми, переходившими линию разграничения. В тот же день глава государства заявил, что Украина восстановит мост. Если ополченцы сдвинутся, Киев начнет работы и быстро их выполнит, добавил он.
В начале августа глава украинской стороны общего центра контроля и координации полковник Александр Борщевский заявил, что Киев не начинает ремонт моста из-за отсутствия гарантий безопасности специалистов по разминированию.