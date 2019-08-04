Киев объяснил отсрочку ремонта моста в станице Луганской

Киев не начинает ремонт моста в станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности специалистов по разминированию. Об этом заявил глава украинской стороны общего центра контроля и координации, полковник Александр Борщевский.

«Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет», — цитирует Борщевского «РИА Новости».

31 июля спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что разминирование в районе моста, которое «является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ», начнется 1 августа. Подчеркивалось, что работа КПП между Украиной и самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) прерываться не будет.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми, переходившими линию разграничения. В тот же день глава государства заявил, что Украина восстановит мост. Если ополченцы сдвинутся, Киев начнет работы и быстро их выполнит, добавил он.

Мост в станице Луганской, где расположен единственный переход между Украиной и ЛНР, поврежден бомбежкой в 2015 году. Украина и представители самопровозглашенной республики не могли согласовать проект ремонта, так как Киев требовал сузить пролеты моста, чтобы по ним не могла пройти боевая техника. Луганск утверждал, что проектные размеры не позволяют перемещение тяжелой техники, а еще больше сузить мост нельзя, так как в этом случае по нему не пройдет скорая помощь, которая часто требуется людям, стоящим в очереди на КПП.