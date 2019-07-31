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Названа дата начала разминирования в районе станицы Луганской

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Разминирование в районе перехода у станицы Луганской начнут 1 августа. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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По его словам, стороны на основе договоренности по ремонту моста возле станицы Луганской достигли взаимопонимания о шагах в этом направлении, сообщает ТАСС в среду, 31 июля.

«С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ», — сказал Сайдик. После разминирования будут демонтированы фортификационные сооружения и начнется ремонт.

Несмотря на возможные ограничения при использовании моста, «предусматривается бесперебойное использование станицы Луганской как пропускного пункта».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую, где находится единственный пункт пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми, переходившими линию разграничения.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина начнет восстановление моста в станице Луганской. Если ополченцы сдвинутся, Киев начнет работы и быстро их выполнит, добавил он.

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