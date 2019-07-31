Названа дата начала разминирования в районе станицы Луганской

Разминирование в районе перехода у станицы Луганской начнут 1 августа. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, стороны на основе договоренности по ремонту моста возле станицы Луганской достигли взаимопонимания о шагах в этом направлении, сообщает ТАСС в среду, 31 июля.

«С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ», — сказал Сайдик. После разминирования будут демонтированы фортификационные сооружения и начнется ремонт.

Несмотря на возможные ограничения при использовании моста, «предусматривается бесперебойное использование станицы Луганской как пропускного пункта».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую, где находится единственный пункт пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми, переходившими линию разграничения.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина начнет восстановление моста в станице Луганской. Если ополченцы сдвинутся, Киев начнет работы и быстро их выполнит, добавил он.