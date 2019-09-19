Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

Как минимум семь человек погибли, 85 получили ранения при взрыве на юге Афганистана, в городе Калот. Об этом сообщил телеканал Tolo News в четверг, 19 сентября.

По данным местных властей, вблизи отделения безопасности был взорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания полностью разрушены.

2 сентября в элитном районе Кабула также произошел взрыв. А 17 сентября серия взрывов произошла в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани. После тех терактов, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Талибан», Гани не изменил решение провести выборы, запланированные на 28 сентября.