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Взрывы прогремели в Афганистане на предвыборном митинге

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Фото: twitter.com/TOLOnews (@TOLOnews)
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Серия взрывов произошла в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил телеканал ToloNews.

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Взрывы произошли в городе Чарикар во время речи афганского лидера. Одно из взрывных устройств было прикреплено к полицейскому автомобилю, отмечается в сообщении. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Выборы президента Афганистана назначены на 28 сентября, на высший государственный пост претендуют 16 кандидатов.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан», запрещенная в России.

8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами радикалов и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

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