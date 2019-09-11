У посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину 11 сентября

Мощный взрыв произошел около здания посольства США в афганском Кабуле в годовщину терактов 11 сентября.

Как сообщает газета Washington Times, в районе Шаш Дарак, где располагается диппредставительство, поднимался дым и были слышны сирены. В свою очередь агентство Синьхуа со ссылкой на местного журналиста информировало, что причиной взрыва стала ракетная атака.

Официальной реакции на данную информацию пока не последовало. Данных о погибших или пострадавших нет.

8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан».

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.

Сегодня 18-я годовщина атаки запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. 11 сентября 2001 года четыре пассажирских авиалайнера были захвачены 19 террористами «Аль-Каиды». Два лайнера врезались в здания башен ВТЦ. Еще один борт террористы направили на здание штаб-квартиры минобороны США Пентагон. Последний также летел в Вашингтон, но разбился в штате Пенсильвания. 2977 человек погибли в результате трагедии.