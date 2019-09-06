Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон

Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в США. Об этом 6 августа сообщает Tolo News со ссылкой на источники.

Официальная информация относительно поездки Гани в Вашингтон на данный момент отсутствует.

Ранее источник в администрации афганского лидера рассказал «РИА Новости», что 7 сентября Гани планирует провести переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Ранее Трамп отказался прогнозировать, подпишут ли США соглашение с запрещенным в России движением «Талибан», которое базируется в Афганистане. Он добавил, что США могли бы при желании быстро добиться победы в вооруженном конфликте в Афганистане, но она сопровождалась бы огромными жертвами со стороны мирного населения.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.