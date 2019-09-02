Прямой эфир

В Кабуле прогремел взрыв в районе для иностранцев

0
Фото: twitter.com/subhekabul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В элитном районе Кабула произошел взрыв. Число жертв и пострадавших пока не известно, на месте происшествия работают специалисты.

Представитель МВД Бахори Мехр заявил, что, по предварительным данным, в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Цель атаки не выяснена, передает «Интерфакс».

По словам начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, после взрыва машины загорелась цистерна с горючим. Пострадали здания в радиусе 1 км.

Район, где произошел взрыв, предназначен для проживания иностранных специалистов, работающих в Афганистане.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в России), передает «РИА Новости».

17 августа в Кабуле прогремел взрыв во время свадебной церемонии. Погибли 80 человек, пострадали более 160.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Афганистана обвинил талибов в атаке в Кабуле
Власти Афганистана уточнили число жертв взрыва в Кабуле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019