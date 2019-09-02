В Кабуле прогремел взрыв в районе для иностранцев

В элитном районе Кабула произошел взрыв. Число жертв и пострадавших пока не известно, на месте происшествия работают специалисты.

Представитель МВД Бахори Мехр заявил, что, по предварительным данным, в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Цель атаки не выяснена, передает «Интерфакс».

По словам начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, после взрыва машины загорелась цистерна с горючим. Пострадали здания в радиусе 1 км.

Район, где произошел взрыв, предназначен для проживания иностранных специалистов, работающих в Афганистане.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в России), передает «РИА Новости».

17 августа в Кабуле прогремел взрыв во время свадебной церемонии. Погибли 80 человек, пострадали более 160.