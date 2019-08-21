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Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Число погибших при взрыве на свадьбе в афганском Кабуле увеличилось до 80 человек. Об этом 21 августа пишет агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 63 жертвах. В МВД Афганистана пояснили, что 17 пострадавших скончались позднее в больницах.

В медучреждениях или на амбулаторном лечении остаются около 160 раненых. Власти ожидают роста числа жертв, так как многие из госпитализированных находятся в критическом состоянии, некоторых прооперировать невозможно.

Мощный взрыв на свадебной церемонии прогремел вечером 17 августа. Очевидцы утверждали, что устройство привел в действие террорист-смертник. Жених и невеста выжили.

Президент страны Ашраф Гани назвал произошедшее преступлением против человечности, пишет «Газета.ру». Он возложил вину на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), однако там причастность опровергли.

Позднее ответственность за атаку взяло «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России). В террористической группировке заявили, что террорист-смертник пробрался в зал и осуществил взрыв среди «неверных».

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