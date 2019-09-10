В МИД РФ понадеялись на продолжение диалога США и талибов

В МИД РФ выразили надежду на то, что переговорный процесс между США и талибами хоть и приостановлен, но продолжится в будущем, так как это важно для урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на спецпредставителя РФ по Афганистану, главу второго департамента Азии ведомства Замира Кабулова.

«Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки», — подчеркнул он.

8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан».

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.