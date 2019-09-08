Помпео объяснил приостановку работы США с талибами

Руководство США временно прекратило консультации с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) по вопросам мирного урегулирования конфликта в Афганистане. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в эфире телеканала NBC в воскресенье, 8 сентября.

Одной из причин приостановки переговоров является требование Вашингтона к талибам показать готовность взять на себя выполнение серьезных обязательств.

«На какое-то время это именно так <...> Мы отозвали посланника (специального представителя США по Афганистану Залмая. — Ред.) Халилзада в Вашингтон», — ответил госсекретарь на вопрос журналистов, значит ли отмена запланированной встречи президента США Дональда Трампа и представителей «Талибана» конец переговоров.

Помимо этого Помпео заявил, что надеется на возобновление диалога с талибами, однако не уточнил, насколько скоро оно произойдет. По его словам, это будет зависеть от представителей радикального движения.

Ранее 8 сентября Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, несмотря на то, что представители обеих сторон уже прибыли в Вашингтон.

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.