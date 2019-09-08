Трамп отменил переговоры с «Талибаном» после террористической атаки на Кабул

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter-аккаунте в субботу, 7 сентября.

«К сожалению, ради создания ложного преимущества (в переговорах. – Ред.) они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры», — заявил Трамп.

Отмечается, что лидеры «Талибана» и президент Афганистана уже прибыли в Вашингтон.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан»

Соединенные Штаты проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.