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Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане

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При взрыве рядом с предвыборным митингом афганского президента Ашрафа Гани погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 17 сентября, сообщил местный телеканал ToloNews.

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По его данным, ранения получил 31 человек. Серия взрывов прогремела, когда президент страны начал выступление перед сторонниками. Одна из бомб была прикреплена к полицейскому автомобилю, отмечается в сообщении. В результате взрывов Гани не пострадал.

Выборы президента Афганистана назначены на 28 сентября, за высший государственный пост борются 16 кандидатов.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан», запрещенная в России.

После атаки президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами радикалов и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

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