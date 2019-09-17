Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане

При взрыве рядом с предвыборным митингом афганского президента Ашрафа Гани погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 17 сентября, сообщил местный телеканал ToloNews.

По его данным, ранения получил 31 человек. Серия взрывов прогремела, когда президент страны начал выступление перед сторонниками. Одна из бомб была прикреплена к полицейскому автомобилю, отмечается в сообщении. В результате взрывов Гани не пострадал.

Выборы президента Афганистана назначены на 28 сентября, за высший государственный пост борются 16 кандидатов.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан», запрещенная в России.

После атаки президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами радикалов и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.