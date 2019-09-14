Полицейские в Афганистане расстреляли своих сослуживцев

В Афганистане двое полицейских расстреляли 11 сослуживцев. Об этом 14 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на афганскую службу «Голоса Америки».

Инцидент произошел накануне в полицейском участке уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар, который называется «Дамани»: там два офицера полиции открыли огонь по своим сослуживцам.

Как сообщил изданию источник в службе безопасности, полицейские были недавно приняты на службу и оказались боевиками запрещенного в РФ радикального движения «Талибан».

«Инцидент произошел вчера вечером в 21:50, нападавшие бежали, захватив с собой оружие и транспортные средства», — рассказал источник.

20 августа стало известно, что боевики «Талибана» сожгли среднюю школу для девочек в пригороде Кабула.