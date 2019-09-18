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Два человека погибли при взрыве в столице Сомали

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В столице Сомали - городе Могадишо - прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом 18 сентября сообщило издание Garowe Online.

По имеющимся данным, речь идет о подрыве бомбы рядом с машиной сомалийского депутата Абдулкадира Арабоу. В результате инцидента погибли телохранитель и водитель политика, сам Арабоу не пострадал.

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает радио Dalsan.

Также из-за взрыва был разрушен ресторан и гостиница.

9 сентября сообщалось, что в Саратове в здании прогремел взрыв, в результате которого пострадал один жилец. В ходе проверки сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении остатки разорвавшейся гранаты.

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