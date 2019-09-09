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Жителю Саратова оторвало пальцы при взрыве гранаты

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В Саратове проводится проверка по факту взрыва гранаты в жилом доме. 25-летнему мужчине оторвало фаланги пальцев.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Соляной. В здании прогремел взрыв, в результате которого пострадал один жилец. В ходе проверки сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении остатки разорвавшейся гранаты. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мужчине в результате взрыва оторвало фаланги трех пальцев. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Находке в жилом доме взорвалась граната. Местные жители нашли снаряд за несколько дней до происшествия на улице. Два человека погибли.

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