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Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

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В приемную ФСБ России в центре Москвы женщина принесла гранату, которую она купила с рук у незнакомого ей мужчины на радиорынке «Царицыно». Об этом в четверг, 5 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

34-летняя жительница Подмосковья пояснила, что принесла корпус гранаты без взрывателя. Проводится расследование.

29 августа жителей московской многоэтажки эвакуировали из-за похожего на гранату предмета, обнаруженного в водосточной трубе дома. Инцидент произошел в доме № 3 в Сумском проезде.

Подозрительный предмет нашли игравшие на улице дети. На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе саперы. Предполагается, что это муляж.

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