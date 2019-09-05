Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

В приемную ФСБ России в центре Москвы женщина принесла гранату, которую она купила с рук у незнакомого ей мужчины на радиорынке «Царицыно». Об этом в четверг, 5 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

34-летняя жительница Подмосковья пояснила, что принесла корпус гранаты без взрывателя. Проводится расследование.

29 августа жителей московской многоэтажки эвакуировали из-за похожего на гранату предмета, обнаруженного в водосточной трубе дома. Инцидент произошел в доме № 3 в Сумском проезде.

Подозрительный предмет нашли игравшие на улице дети. На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе саперы. Предполагается, что это муляж.